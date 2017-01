As origens indianas de António Costa

As origens indianas de António Costa provêm do pai, Orlando da Costa, que foi foi poeta e escritor. Orlando da Costa estudou, formou-se e trabalhou em Portugal, onde foi várias vezes detido pela PIDE antes do 25 de Abril. Português, militante do PCP, grande parte da obra de Orlando da Costa tem por temática o então estado português da Índia, onde passou a infância e a juventude. A última entrevista que deu antes de morrer foi à TVI, em 2005