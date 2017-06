Agência do Medicamento: Governo decidiu candidatar Lisboa a 27 de abril

Fonte do Governo diz que o primeiro-ministro defendeu a candidatura do Porto, mas acabou por mudar de ideia face ao parecer técnico que apontava Lisboa como tendo mais hipoteses de ganhar. No entanto, todas as comunicações públicas do Governo sobre a matéria apontam para a escolha da capital