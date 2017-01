"A margem de manobra na descolonização era mínima"

A comentadora da TVI, Constança Cunha e Sá, esteve na emissão especial da TVI24 que, durante todo o dia acompanhou as cerimónias fúnebres dedicadas a Mário Soares e falou sobre o tema "sensível" da descolonização e do papel que o antigo Presidente desempenhou no processo