"Silêncio da Comissão sobre Dijsselbloem denuncia falta de democracia da UE"

Marisa Matias diz que a impunidade no caso das declarações de Jeroen Dijsselbloem sobre os países do sul denuncia a falta de democracia da União Europeia. Na 21.ª Hora, da TVI24, a comentadora falou também sobre a venda do Novo Banco ao fundo Lone Star e critica o Governo por ter assumido a negociação sem passar pela Assmebleia da República