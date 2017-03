“Segurança europeia não pode ser usada como moeda de troca no Brexit”

Implicações do dia histórico que marcou o arranque da separação do Reino Unido da União Europeia estiveram em debate na TVI24. Brexit implica cerca de 700 pontos de negociação e alguns foram analisados neste especial informação, em que participaram Maria João Rodrigues (Relatora da Posição do Parlamento Europeu sobre o Brexit), Paulo Sande (Professor da Universidade Católica) e os comentadores da TVI Paulo Ferreira, Constança Cunha e Sá e Ricardo Monteiro