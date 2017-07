"Secretário de Estado foi dormir com inimigo"

Na rubrica "Roda Livre", nas manhãs da TVI24, o jornalista Joaquim Letria abordou a demissão dos três secretários de Estado, arguidos no caso das viagens pagas pela Galp aos jogos do Euro 2016. Analisou também as ameaças de greve dos magistrados e alertou, no plano internacional, que a anunciada reconquista de Mossul, no Iraque, "é muito enganadora"