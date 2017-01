Redução da TSU: "Daqui a uns anos há buracos na Segurança Social"

Manuela Ferreira Leite critica o acordo que permitiu o aumento do Salário Mínimo Nacional, por prejudicar as contribuições para a Segurança Social, mas também o PSD, por falta de coerência ao anunciar que vai votar contra a redução da TSU para as empresas.