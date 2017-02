"Presidente da AR não é mais do que um tifosi"

No programa “Das duas uma”, na TVI24, o social-democrata, Carlos Carreiras e o socialista Carlos Zorrinho avaliaram as pol´´emicas em torno da Caixa Geral de Depósitos, mas também toda a semana política marcada por temas como Angola, as offshores e os novos arguidos da Operação Marquês