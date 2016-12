"Para haver este défice não houve investimento público"

Constança Cunha e Sá analisou na "21.ª Hora" da TVI24 o valor do défice abaixo dos 2,5% anunciado por António Costa. A comentadora considera "extremamente irónico" que o valor mais baixo de sempre do défice tenha sido alcançado por uma solução de Governo de esquerda e à custa do investimento público