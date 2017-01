"O primeiro-ministro aprendeu a lição"

Para o social-democrata Paulo Rangel, com o chumbo da TSU, António Costa terá percebido que tinha de negociar antes, para apresentar medidas com consenso e apoios, como acontecerá com a descida do Pagamento Especial por Conta. No programa "Prova dos 9", da TVI24, o socialista Pedro Silva Pereira prefere realçar que a questão foi bem resolvida, algo que José Manuel Pureza, do BE, acaba por também subscrever