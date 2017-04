"O Governador do Banco de Portugal desapareceu de cena"

Fernando Medina diz que a venda do Novo Banco ao fundo norte-americano Lone Star é "a solução possível" e a melhor alternativa quando comparada com a nacionalização ou a liquidação do banco. O comentador da TVI elogia a decisão do Governo, mas critica a atitude do governador do Banco de Portugal, Carlos Costa