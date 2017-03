Novo Banco: "Não se peça a PSD e CDS que assumam responsabilidades"

Acordo sobre a venda do Novo Banco esteve em debate no programa “Prova dos 9”, da TVI24. Fernando Rosas defende a nacionalização, ao contrário do socialista Pedro Silva Pereira. Já o eurodeputado social-democrata Paulo Rangel sai em defesa do PSD e do CDS-PP, dizendo que o Governo tem de se entender com os partidos que o apoiam