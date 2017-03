"Não é preciso ser a favor do capitalismo para estar no BdP"

José Miguel Júdice defende as capacidades políticas e técnicas do antigo coordenador do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, nomeado para o conselho consultivo do Banco de Portugal. Terça-feira à noite, na 21ª hora, o comentador TVI diz que é saudável que haja debate dentro das instituições entre pessoas que pensam de formas diferentes