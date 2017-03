Louçã diz que Carlos Costa devia ter saído há dois anos

Francisco Louçã diz que o governador do Banco de Portugal devia ter sido afastado do cargo há dois anos, pois foi nessa altura que ficaram claras as falhas de supervisão no Bes e no Banif. O economista, agora também consultor do Banco de Portugal, diz que ninguém tem confiança em Carlos Costa e que o governador está fragilizado e diminuído