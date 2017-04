Júdice: processo de venda do Novo Banco é "escandaloso"

José Miguel Júdice disse que não se devia ter demorado tanto tempo a vender o Novo Banco e que o Estado teve condições para tomar o controlo provisório e não o fez. Já sobre a possibilidade da Santa Casa da Misericordia entrar no Montepio, o comentador disse que isto é um reflexo do estado do país porque na sua opinião quem tem de ajudar a banca é o Estado e não uma instituição de apoio social