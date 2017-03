"Do ponto de vista político, José Sócrates não conseguiu explicar nada"

No caso Operação Marquês, Paulo Rangel acredita que há indícios suficientemente fortes que legitimam o pedido de adiamento por parte dos procuradores do Ministério Público e que José Sócrates não tem conseguido justificar-se perante a opinião pública. Já Fernando Rosas diz que este é um processo do qual todos devemos tirar ensinamentos, enquanto Pedro Silva Pereira fala na justiça que deve ser feita num prazo razoável como estabelece a Convenção dos Direitos do Homem.