CGD: "Custa a crer que possa ter acontecido uma falha dessas"

Sobre as explicações do ministro das Finanças, relativas às negociações com o anterior presidente da Caixa Geral de Depósitos, António Domingues, o comentador Paulo Ferreira acha difícil de entender que a obrigatoriedade da entrega das declarações no Tribunal Constitucional não tenha sido devidamente equacionada