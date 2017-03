"A Operação Marquês é o caso Lava Jato à portuguesa"

José Miguel Júdice compara a Operação Marquês ao caso Lava Jato no Brasil e diz que se trata de um julgamento de regime. Na TVI24 o advogado disse que, a confirmarem-se as suspeitas, podemos estar apenas perante a ponta do iceberg em matéria de corrupção