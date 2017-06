Jay-Z usa música de José Cid e Tozé Brito

Um dos rappers mais populares do mundo, Jay-Z, descobriu e encantou-se com uma música portugesa. Os mais novos precisam de ajuda para descodificar esta notícia... Mas a música em causa chama-se "Todo o mundo e ninguém", é do Quarteto 1111, de Tozé Brito e José Cid. Foi editada nos anos 70, ainda sob censura