Festival Super Bock Super Rock com lotação esgotada

Faltam dois dias para o festival Suber Bock Super Rock no Parque das Nações. O cartaz garante lotação esgotada e a organização pede aos participantes para irem mais cedo, uma vez que as revistas por parte da polícia vão ser minuciosas e demoradas, por questões de segurança. As portas abrem às 15:00 de quinta-feira.