Andrea Bocelli e Ana Moura cantam "Bésame Mucho"

Andrea Bocelli atuou este sábado à noite no Meo Arena, perante uma plateia de 12 mil espetadores, entre eles Marcelo Rebelo de Sousa, Cavaco Silva, Jorge Sampaio e Ramalho Eanes. Um momento alto do concerto foi o famoso tema "Bésame Mucho", num dueto muito especial com a fadista Ana Moura