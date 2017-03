A estreia de Cristina Nóbrega no São Luiz

Das típicas casas de fado para a estreia absoluta numa reconhecida sala de espetáculos. É o que vai acontecer na segunda-feira, no Teatro São Luiz, em Lisboa, com a fadista Cristina Nóbrega. Do ambiente tradicional do fado para a celebração da arte numa sala histórica a fadista apresenta um concerto com um título que explica tudo: "Vida"