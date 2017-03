«Eu tive a sensação de que o senhor me estava a enganar»

Como Ministro do Panamá, João Miguel Tavares, comenta o caso das offshores. Os desaparecidos 10 mil milhões de euros foram finalmente encontrados, no Panamá. João Miguel Tavares explica porque a justificação que Paulo Núncio deu no parlamento, não o convenceu.