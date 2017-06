Votação de Trumpcare adiada por falta de consenso republicano

Senadores do partido do Presidente dos EUA não se entendem sobre a reforma de saúde que visa substituir o Obamacare. Apesar de terem a maioria na câmara alta do Congresso, alguns já avisaram que não votarão favoravelmente uma lei que poderá deixar 22 milhões de americanos sem seguro, nos próximos anos. (Hugo Beleza)