Vítimas de motim no Brasil identificadas com recurso a ADN

Depois do motim na prisão de Manaus, no Brasil, as autoridades depararam com um cenário de total barbárie. Morreram pelo menos 56 pessoas e muitos dos corpos foram decapitados e mutilados com total violência.

As vítimas começaram a ser identificadas, o que, nalguns casos, só vai ser possível com o recurso a técnicas de ADN.