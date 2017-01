Vítima do ataque em Istambul tinha sobrevivido ao atentado de dezembro

Rostos das primeiras vítimas do ataque na discoteca começam a ser conhecidas. Fatih Çakmak era segurança privado e tinha já sobrevivido ao ataque de 10 de dezembro, perto do estádio do Besiktas, onde também estava de serviço. Foi abatido a tiro na discoteca "Reina"