Vídeo de câmaras de vigilância mostra assassínio de Kim Jong-Nam

Foi divulgado um vídeo que mostra o momento em que o meio-irmão do líder da Coreia do Norte foi assassinado. As autoridades malaias detiveram quatro suspeitos do crime e estão, ainda, à procura de quatro norte-coreanos que saíram do país no dia do crime