Vice de Obama aconselha Trump a "crescer" e tornar-se "adulto"

O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aconselhou Donald Trump a crescer e, sublinhou, que é tempo do Presidente eleito se comportar como um adulto. Os dias finais da transição na Casa Branca têm sido marcados por várias polémicas, alimentadas pelo próximo inquilino, entre elas a da interferência russa na campanha presidencial e as ameaças as empresas que não produzam no país: o último alvo foi a Toyota