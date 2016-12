Tunísia detém sobrinho de Anis Amri e mais dois alegados cúmplices

Polícia deteve três homens suspeitos de cumplicidade com o atacante do mercado de natal de Berlim, abatido ontem pela polícia em Milão. Entre os detidos, está o sobrinho de Anis Amri, e o Governo diz que fazem parte de uma célula terrorista. Na Europa, este é um Natal em alerta, com um grande reforço da segurança em capitais como Berlim, Paris ou Roma