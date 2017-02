Trump: "Se não tivermos boa relação com o México, não temos"

A cidade do México recebeu dois dos mais altos dirigentes americanos. Depois da cimeira frustrada entre os dois presidentes, por causa dos comentários no Twitter feitos por Donald Trump a propósito do muro, as relações entre os dois países ficaram em suspenso.

Agora, o Governo mexicano aceitou a visita do chefe da diplomacia e do conselheiro para a segurança nacional. Mas Trump voltou a falar: classificou a visita como "dura".