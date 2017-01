Trump propõe taxa de 20% a importações do México para pagar muro

O presidente do México cancelou uma visita a Washington, agendada para a próxima semana, para encontrar-se com Donald Trump. A decisão foi tomada depois do presidente dos Estados Unidos lhe ter dito que se não tinha intenção de pagar o muro na fronteira era melhor suspender a viagem. Um choque que acontece um dia depois de Trump assinar a ordem de construção do polémico muro