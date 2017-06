Trump nega gravações de conversas com ex-diretor do FBI

Donald Trump diz que não tem nem nunca fez quaisquer gravações das suas conversas com o ex-diretor do FBI. No mês passado, dias depois de demitir James Comey, o presidente dos Estados Unidos sugeriu que existiam gravações das conversas entre os dois. Depois, Comey garantiu no senado que Trump lhe pediu que deixasse cair a investigação às alegadas interferências da Rússia na campanha presidencial.