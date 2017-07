Trump e Putin conversaram mais de duas horas em vez de 40 minutos

A cimeira das 20 maiores economias do mundo assinala o primeiro encontro, cara a cara, entre Trump e Putin. E correu bem, aparentemente: em vez de 40 minutos, conversaram mais de duas horas. No fim, ficou-se a saber que chegaram a acordo para implementar um cessar-fogo no sudoeste da Síria