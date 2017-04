Trump deu ordem de ataque quando comia "o bolo de chocolate mais bonito sempre"

Donald Trump foi protagonista de mais uma gafe. Numa entrevista à Fox News, e sobre o bombardeamento à base aérea síria, o presidente dos EUA enganou-se e disse que o ataque aconteceu no Iraque. Trump também surpreendeu por ter dito que deu luz verde ao ataque durante um jantar na Flórida com o presidente da China e com "pedaço do bolo de chocolate mais bonito sempre"