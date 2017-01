Trump baralha e dá e prevê que mais países vão sair da União Europeia

Próximo presidente norte-americano r6euniu numa entrevista conjunta jornalistas do jornal britânico de referência The Times e do tablóide alemã Bild. Aproveitou para dizer que Angela Merkel é uma grande líder, mas errou no acolhimento aos refugiados. E que depois do Reino Unido, outros países vão sair da União Europeia