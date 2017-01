Trum já falou com Guterres por telefone

Donald Trump já falou com António Guterres, por telefone. As relações entre os Estados Unidos e a ONU adivinham-se difíceis, já que Trump criticou as Nações Unidas, através do Twitter.

É, aliás, através do Twitter que o presidente eleito dos Estados Unidos tem feito todas as comunicações, sobre todos os assuntos.