"Temos de voltar a ganhar guerras", diz Trump

Presidente norte-americano promete um aumento histórico nos gastos com a defesa. É uma das linhas de força do orçamento para 2018. No entanto, as polémicas continuam, como a que envolve o porta-voz da Casa Branca, que passa revista a telemóveis da própria equipa para procurar a fonte das fugas de informção