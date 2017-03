Temer tenta redimir-se de "gaffe" sobre direitos das mulheres

O discurso do presidente do Brasil sobre as mulheres está a gerar uma onda de indignação. Michel Temer afirmou que as mulheres têm grande participação na economia porque vão aos supermercados e porque conhecem os preços. Acusado de machista, Temer já reagiu no Twitter, defendendo a igualdade de género. Mas as críticas continuam