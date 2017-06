Temer: “Nada nos destruirá”

O presidente do Brasil foi formalmente acusado de corrupção. É a primeira vez que um chefe de Estado brasileiro em funções enfrenta uma acusação tão grave. A procuradoria-geral da República tem como base as suspeitas de corrupção passiva no âmbito do processo Lava-Jato. Temer reagiu, garantindo que nada o vai destruir