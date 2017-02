Só Donald Trump sabia o que se passou na Suécia

Donald Trump justificou o equívoco em relação a um atentado terrorista na Suécia com algo que viu na televisão "Fox News". Durante um discurso na Flórida, o presidente dos Estados Unidos disse que as pessoas deviam olhar para o que se passou na Suécia. Só que isso não aconteceu e as declarações Trump depressa foram ridicularizadas nas redes sociais