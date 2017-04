Síria fez azedar relação entre Rússia e Estados Unidos

No Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Rússia vetou uam resolução condenando o regime sírio. Moscovo, onde esta quarta-feira esteve o secretário de Estado norte-americano, mantém-se firme no apoio a Bashar al-Assad e assume que o relacionamento com Washington já teve melhores dias