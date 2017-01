Senado dos EUA recomenda Tillerson para secretário de Estado

O Senado Dos EUA aprovou a recomendação de Rex Tillerson como secretário de Estado. Na segunda-feira, a administração Trump anunciou a saída dos Estados Unidos da Parceria Transpacífico, empossou o novo diretor da CIA e aprofundou a tensão com Pequim, por causa da disputa de soberania no mar do sul da China