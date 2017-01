Secretário da Defesa de Trump põe Rússia no topo das ameaças

O homem que Donald Trump escolheu para secretário da Defesa dos Estados Unidos contrariou as principais opiniões do presidente eleito. Perante uma comissão do Senado, James Mattis colocou a Rússia no topo das ameaças aos Estados Unidos. O general na reserva disse também que tem confiança nos serviços secretos americanos