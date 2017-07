Pyongyang garante que míssil tem capacidade de transportar ogiva nuclear

A Coreia do Norte diz que o míssil intercontinental que testou terça-feira tem capacidade para transportar uma ogiva nuclear de elevada potência. Os EUA responderam a esta ameaça com um exercício militar conjunto com a Coreia do Sul. A tensão na península é cada vez maior. Esta quarta-feira à noite, o Conselho de Segurança das Nações Unidas reúne-se de emergência