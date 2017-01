Putin estende passadeira vermelha a Trump e defende-o de relatório comprometedor

Presidente russo saiu a terreiro em defesa do próximo líder norte-americano. Em causa, um relatório que os serviços secretos norte-americanos terão encomendado, que denuncia relações comprometedoras de Donald Trump com Moscovo. Para Vladimir Putin, são apenas calúnias e os que as fizeram "são piores do que prostitutas"