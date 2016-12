Primeiro-ministro do Japão faz visita inédita a Pearl Harbour

Primeiro-ministro japonês encontra-se com o presidente norte-americano Obama no Havai. De manhã, Shinzo Abe prestou homenagem às vítimas do ataque que a aviação nipónica levou a cabo à base de Pearl Harbour em 1941. E que obrigou os Estados Unidos a entrarem na II Guerra Mundial