Presidente dos EUA prometeu "novo espírito americano"

No Capitólio, Donald Trump prometeu ainda uma reforma fiscal e pediu união entre o partido democrata e o republicano para avançar com legislação para a substituição do programa de saúde Obamacare. O orçamento para o setor da defesa, garantiu o presidente norte-americano, vai aumentar 10%. Um novo espírito americano foi o que prometeu Donald Trump no fim do discurso.