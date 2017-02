Português relata que cidade brasileira de Vitória "está a saque"

Assassínios, assaltos, crime e violência tomaram conta de Vitória, capital do Estado de Espírito Santo, a norte do Rio de Janeiro. Com a polícia militar aquartelada desde sábado, sem patrulhar as ruas, os gangues tomaram conta da cidade. Às primeiras horas da manhã desta quinta-feira, a estação de televisão Rede Gazeta foi alvejada com quatro tiros