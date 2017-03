Porta de avião abre-se quando aparelho levantava voo

Na Argentina viveram-se momentos de pânico num avião depois da abertura de uma das portas de emergência quando este levantava voo. Nas imagens é possível ver a porta do avião a abrir e ouvem-se gritos para alertar o piloto. No aparelho seguia a equipa de futebol do Racing de Avellaneda.