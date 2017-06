Polícia australiana acusa cardeal do Vaticano de pedofilia

O cardeal George Pell, que dirige a Secretaria da Economia do Vaticano, foi acusado de crimes de abuso sexual de menores na Austrália e intimado a comparecer em tribunal dentro de dias. O comissário da polícia australiana Shane Patton afirmou que em causa estão várias denúncias de crimes sexuais com menores "cometidos no passado"